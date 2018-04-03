Украина запретит въезд высланным из Евросоюза российским дипломатам

«Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США — 60 разведчикам. А также 23-м, которых выдворили из Британии… Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского союза», — сказал Грицак.

1 апреля СБУ на пять лет запретила въезд в страну российским дипломатам, которых выслали из США. Запрет касается 48 сотрудников посольства России и 12 работников постоянного представительства при ООН Нью-Йорке . Их деятельность признали несовместимой со статусом дипломата.

27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.