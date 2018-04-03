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Украина запретит въезд высланным из Евросоюза российским дипломатам
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Украина запретит въезд высланным из Евросоюза российским дипломатам 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Служба безопасности Украины (СБУ) запретит въезд в страну российским дипломатам, высланным из стран Евросоюза в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, передает «Интерфакс».
«Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США — 60 разведчикам. А также 23-м, которых выдворили из Британии… Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского союза», — сказал Грицак.
1 апреля СБУ на пять лет запретила въезд в страну российским дипломатам, которых выслали из США. Запрет касается 48 сотрудников посольства России и 12 работников постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Их деятельность признали несовместимой со статусом дипломата.
27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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