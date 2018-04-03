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Украина не пустит в страну выдворенных из стран ЕС дипломатов РФ
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Украина не пустит в страну выдворенных из стран ЕС дипломатов РФ 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Служба безопасности Украины намерена запретить въезд на Украину всем российским дипломатам, выдворенным из стран Европейского союза, передает «Интерфакс».
«Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США — 60-ти разведчикам. А также 23-м, которых выдворили из Британии. Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского союза», — сообщил глава ведомства Василий Грицак. Отвечая на вопрос о том, как повлияет высылка российских дипломатов на процесс обмена пленными, он заявил, что «кандидаты на выдворение у нас есть всегда. А повлияет или нет — жизнь покажет».
26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов. 28 марта российские дипломаты покинули территорию Украины. 30 марта Россия объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».
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