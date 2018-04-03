Украина не пустит в страну выдворенных из стран ЕС дипломатов РФ 

Служба безопасности Украины намерена запретить въезд на Украину всем российским дипломатам, выдворенным из стран Европейского союза, передает «Интерфакс».
«Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США — 60-ти разведчикам. А также 23-м, которых выдворили из Британии. Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского союза», — сообщил глава ведомства Василий Грицак. Отвечая на вопрос о том, как повлияет высылка российских дипломатов на процесс обмена пленными, он заявил, что «кандидаты на выдворение у нас есть всегда. А повлияет или нет — жизнь покажет».
26 марта президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 российских дипломатов. 28 марта российские дипломаты покинули территорию Украины. 30 марта Россия объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».