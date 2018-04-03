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Косачев сообщил об условии принятия Россией рекомендаций ОБСЕ по выборам
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Косачев сообщил об условии принятия Россией рекомендаций ОБСЕ по выборам 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Москва воспримет рекомендации итогового доклада ОБСЕ по выборам президента РФ, если документ не будет политизирован, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
"Мы готовы внимательно изучить финальную версию официального доклада миссии наблюдения, и если она не будет политизирована, если она не будет предвзятой, мы с благодарностью воспримем любые дополнительные рекомендации и предложения, связанные с совершенствованием нашего законодательства и соответствующих процедур", — сказал Косачев.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018 года, победу на них одержал действующий глава государства Владимир Путин.
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