Косачев сообщил об условии принятия Россией рекомендаций ОБСЕ по выборам

"Мы готовы внимательно изучить финальную версию официального доклада миссии наблюдения, и если она не будет политизирована, если она не будет предвзятой, мы с благодарностью воспримем любые дополнительные рекомендации и предложения, связанные с совершенствованием нашего законодательства и соответствующих процедур", — сказал Косачев.