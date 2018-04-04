Ещё
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В ходе церемонии встречи президента России Владимира Путина в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позавидовал тому, что возле российского лидера стоят три девушки, а возле него — ни одной.
Видео с забавным эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter. Эрдоган обратил внимание, что возле Путина на фотографировании стоят три девушки, а с его стороны — ни одной. Тогда турецкий лидер попросил одну из девушек переместиться к нему.
В среду Путин прибыл в Анкару, причем был, по выражению Смирнова, встречен с «максимальной пышностью».
Лидеры двух стран уже дали старт строительству АЭС «Аккую» в провинции Мерсин.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Британия назвала основания для обвинений России в отравлении Скрипаля Захваченные крымские рыбаки отказались признавать себя украинцами Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений359
Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube11
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»156
Открыта новая форма аномальной материи7
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты137
Видео
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение