Эрдоган увел девушку у Путина ради фото

Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина

Видео с забавным эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter. Эрдоган обратил внимание, что возле Путина на фотографировании стоят три девушки, а с его стороны — ни одной. Тогда турецкий лидер попросил одну из девушек переместиться к нему.

В среду Путин прибыл в Анкару, причем был, по выражению Смирнова, встречен с «максимальной пышностью».