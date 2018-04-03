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Киев ответил на заявление болгарского политика о «профашистском перевороте» на Украине
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Киев ответил на заявление болгарского политика о «профашистском перевороте» на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Украинский посол в Болгарии возмутился заявлением председателя болгарской партии «Атака» и провластной парламентской фракции «Объединенные патриоты» Волена Сидерова о том, что на Украине был совершен «профашистский переворот», а Крым принадлежит России.
Посол Украины в Болгарии Николай Балтаж заявил, что «глубоко возмущен манипулятивным, недостоверным и неприемлемым заявлением» Сидерова, которое он сделал в эфире Болгарского национального радио и Болгарского национального телевидения, передает УНИАН.
Речь идет о заявлении Сидерова, который сказал, что на Украине совершен «профашистский переворот», а у Крыма — исконно российская принадлежность. Также он признал выборы президента России на территории этого полуострова.
Балтаж призвал власти Болгарии осудить «антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания» председателя провластной парламентской фракции. Посол Украины счел эти заявления «дискредитацией официальной позиции» Болгарии на счет Украины.
Отметим, что Болгария отказалась высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.
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