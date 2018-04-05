В посольстве США поделились своими выводами после высылки дипломатов из России

Представитель посольства США Москве Андреа Калан заявила, что в диппредставительстве сделали вывод о незаинтересованности Москвы в диалоге с США по ряду ключевых вопросов, передает РИА «Новости» "Сегодня 60 наших коллег вместе с семьями покинули Россию . Исходя из того, какие дипломаты оказались под ударом, можно сделать вывод, что Российская Федерация не заинтересована в диалоге по таким вопросам, как урегулирование ситуации в Украине Сирии , вокруг КНДР , проблематике контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, и в культурных и научных обменах", — заявила она. Она подчеркнула, что высланные дипломаты были «профессионалами, приверженными своему делу, которые блестяще представляли Соединенные Штаты и прилагали усилия для налаживания отношений». Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман отреагировал на высылку дипломатов США.