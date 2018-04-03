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Русский генерал предсказал «последнюю войну человечества»
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Русский генерал предсказал «последнюю войну человечества» 

Ридус 45 минут назад
Генерал-лейтенант Евгений Бужинский, прослуживший в советской и российской армии 41 год, предупредил, что мир находится на грани «последней войны человечества».
По его словам, массовая высылка российских и зарубежных дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля» создает ситуацию, которая «гораздо хуже холодной войны».
«Вы не знаете русских. Чем больше давление на страну извне, тем народ больше сплачивается вокруг президента», — приводит Daily Mail слова Бужинского, сказанные им в интервью телеканалу BBC Radio 4.
Он добавил, что если высылка дипломатов продолжится, то она приведет в конечном итоге к разрыву дипломатический отношений.
«Загонять Россию в угол — довольно опасное занятие», — пояснил бывший генерал, вышедший в отставку в 2009 году.
Признав Россию причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок», Великобритания приняла решение выслать 23 дипломата. Затем ее поддержали США, Канада, Австралия и 19 европейских стран. В общей сложности было выслано 150 российских дипломатов.
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