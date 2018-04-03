Русский генерал предсказал «последнюю войну человечества»

Генерал-лейтенант Евгений Бужинский , прослуживший в советской и российской армии 41 год, предупредил, что мир находится на грани «последней войны человечества».

По его словам, массовая высылка российских и зарубежных дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля » создает ситуацию, которая «гораздо хуже холодной войны».

«Вы не знаете русских. Чем больше давление на страну извне, тем народ больше сплачивается вокруг президента», — приводит Daily Mail слова Бужинского, сказанные им в интервью телеканалу BBC Radio 4.

Он добавил, что если высылка дипломатов продолжится, то она приведет в конечном итоге к разрыву дипломатический отношений.

«Загонять Россию в угол — довольно опасное занятие», — пояснил бывший генерал, вышедший в отставку в 2009 году.