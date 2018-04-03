Встреча Путина и Эрдогана продолжалась 1,5 часа

Встреча Путина и Эрдогана продолжалась полтора часа

"Встреча Путина с Эрдоганом продолжалась 1,5 часа, она завершена. После нее началось заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня", — сообщили в пресс-службе.

До этого на площади перед дворцом президента Турции состоялась торжественная церемония встречи Путина с Эрдоганом. Был выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран, президенты представили друг другу свои делегации.