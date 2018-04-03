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Встреча Путина и Эрдогана продолжалась 1,5 часа
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Встреча Путина и Эрдогана продолжалась полтора часа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Встреча с глазу на глаз президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Анкаре завершилась, она продолжалась 1,5 часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе турецкого лидера.
"Встреча Путина с Эрдоганом продолжалась 1,5 часа, она завершена. После нее началось заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня", — сообщили в пресс-службе.
До этого на площади перед дворцом президента Турции состоялась торжественная церемония встречи Путина с Эрдоганом. Был выстроен почетный караул, прозвучали гимны двух стран, президенты представили друг другу свои делегации.
После этого Путин и Эрдоган в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС "Аккую". По окончании церемонии, на которую лидеры пришли под исполненную турецким оркестром русскую народную песню "Калинка-малинка", они проследовали во дворец, где начали двусторонние переговоры.
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