Названы траты Навального на избирательную кампанию

ОП РФ: Навальный потратил на свою кампанию и призыв к бойкоту выборов 500 млн рублей

Замглавы рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что, по оценкам экспертов, блогер Алексей Навальный , не прошедший регистрацию в качества кандидата на выборах президента РФ, потратил на избирательную кампанию и бойкот выборов более 500 млн рублей — больше, чем кто-либо из кандидатов.

Навальный в декабре прошлого года выдвинул свою кандидатуру на пост президента России. Он баллотировался в качестве самовыдвиженца. ЦИК не допустил его к участию в выборах из-за непогашенной судимости. После этого Навальный и его сторонники начали кампанию за бойкот выборов.

"Мы вынуждены констатировать, что имела место попытка масштабного иностранного вмешательства в российские дела. Начиная с прошлого года один из незарегистрированных кандидатов массово открывал псевдоизбирательные штабы, арендовал офисы, нанимал сотрудников, организовывал дорогостоящие поездки и мероприятия", — сказал Григорьев на круглом столе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, посвященном итогам выборов президента.

Он отметил, что для всех, включая самого Навального, было очевидно, что человек с непогашенной судимостью не может быть зарегистрирован кандидатом.

"Но даже после окончания регистрации вся эта дорогостоящая система и его псевдоштаб продолжал работать на полную мощность", — поделился своим мнением Григорьев. "Эксперты оценивают общие затраты более чем в 500 млн рублей. Больше, чем у любого настоящего кандидата на выборах", — сказал представитель ОП.

По его мнению, что Навальный и его сторонники массово распространяли рекламу в соцсетях и агитационные материалы, проводили мероприятия "с целью запугать российских граждан прийти на выборы", призывая бойкотировать выборы.