Толстой обсудил с генсеком ОБСЕ недопуск россиян на выборы-2018 на Украине

"Мы обсуждали тему, по которой сегодня было постановление Думы — по поводу образования на русском в Латвии, мы обсуждали образование на русском на Украине, мы обсуждали тему выборов президента, деятельности БДИПЧ ОБСЕ и невозможности проголосовать для российских граждан на территории Украины", — заявил Толстой журналистам по итогам встречи.

По его словам, российская сторона «достаточно твердым образом» обратила внимание на необходимость принятия решений на основе взаимного диалога.

Как отметил Толстой, представители ОБСЕ заверили, что они стараются организовать этот диалог, будут работать над тем, чтобы обеспечить недискриминационный характер принимаемых решений на Украине и в Латвии.