Генсек ОБСЕ согласился с Госдумой на тему школьной реформы в Латвии 

Депутаты Госдумы встретились с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. На встрече обсуждались проблемы образования русскоязычного населения Латвии и Украины, а также недопуск граждан РФ проголосовать на выборах президента на территории Украины.
О темах встречи сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, представители ОБСЕ заверили, что стараются организовать диалог по указанным вопросам, а также будут работать над тем, чтобы обеспечить недискриминационный характер принимаемых решений на Украине и в Латвии.
"Мы заявили, что демонтаж системы образования на русском языке является грубейшим нарушением конвенций Совета Европы, — сообщил, в свою очередь, глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. — В данном случае и Гремингер, и члены делегации вынуждены были с этим согласиться".
Напомним, ранее Госдума на пленарном заседании приняла заявление, на котором осудила дискриминационную реформу в Латвии, а также призвала осудить ее международное сообщество. Кроме того, депутаты предложили принять ответные меры экономического плана.