Генсек ОБСЕ согласился с Госдумой на тему школьной реформы в Латвии

О темах встречи сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой . По его словам, представители ОБСЕ заверили, что стараются организовать диалог по указанным вопросам, а также будут работать над тем, чтобы обеспечить недискриминационный характер принимаемых решений на Украине и в Латвии.

Напомним, ранее Госдума на пленарном заседании приняла заявление, на котором осудила дискриминационную реформу в Латвии, а также призвала осудить ее международное сообщество. Кроме того, депутаты предложили принять ответные меры экономического плана.