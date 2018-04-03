В ЦИК прокомментировали непризнание ЕС выборов в Крыму

В ЦИК прокомментировали непризнании ЕС выборов президента России в Крыму

«Могерини за пять дней до выборов официально заявила, что ЕС не признает выборы в Крыму и Севастополе. На минуточку, в Крыму 92,15% за (президента России Владимира. — RT) Путина, в Севастополе — 90,19%. Так оккупированные не голосуют, я хочу обратиться к Могерини», — цитирует его ТАСС.

12 марта Могерини заявила, что Евросоюз считает незаконным проведение выборов президента России в Крыму и не признает их результатов.

Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил слова дипломата.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.