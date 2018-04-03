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Путин прибыл в Анкару
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Путин прибыл в Анкару 

RT на русском 46 минут назад
Президент России Владимир Путин прилетел в Анкару. Это первая зарубежная поездка Путина с момента переизбрания на пост главы государства.
RT ведёт прямую трансляцию.
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