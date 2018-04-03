Додон рассказал об условии возвращения Приднестровья в состав Молдавии

По его мнению, возвращение Приднестровья возможно лишь при условии сохранения добрых отношений с Россией

"Территориальное воссоединение страны путем возвращения Приднестровья в состав государства возможно только при условии, что Молдова сохранит свой нейтралитет, а также добрых отношений с Российской Федерацией, а не только со странами Запада", — написал Додон.