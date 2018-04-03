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Додон рассказал об условии возвращения Приднестровья в состав Молдавии
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Додон рассказал об условии возвращения Приднестровья в состав Молдавии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Молдавии Игорь Додон в фейсбуке назвал условия возвращения Приднестровья в состав страны.
По его мнению, возвращение Приднестровья возможно лишь при условии сохранения добрых отношений с Россией.
"Территориальное воссоединение страны путем возвращения Приднестровья в состав государства возможно только при условии, что Молдова сохранит свой нейтралитет, а также добрых отношений с Российской Федерацией, а не только со странами Запада", — написал Додон.
Додон также отметил, что страна не должна состоять ни в одном внешнем военном формате, будь то НАТО или любом другом.
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