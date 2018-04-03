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МИД выразил надежду, что в отношениях России и НАТО возобладает разум
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МИД выразил надежду, что в отношениях России и НАТО возобладает разум 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия надеется, что в отношениях Москвы и НАТО возобладает разум, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы все-таки исходим из того, что в конечном счёте разум возобладает и мы не будем полагаться на то, от чего отказались в начале 90-х годов и которое привело к колоссальным трудностям, как в сфере обеспечения безопасности, так и в сфере социально-экономического развития обществ", — сказал Грушко в эфире телеканала «Россия-24».
Грушко напомнил, что ещё с начала кризиса в отношениях РФ и НАТО в связи с конфликтом на Украине Россия не отказывалась от сотрудничества с альянсом.
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