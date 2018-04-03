МИД выразил надежду, что в отношениях России и НАТО возобладает разум

"Мы все-таки исходим из того, что в конечном счёте разум возобладает и мы не будем полагаться на то, от чего отказались в начале 90-х годов и которое привело к колоссальным трудностям, как в сфере обеспечения безопасности, так и в сфере социально-экономического развития обществ", — сказал Грушко в эфире телеканала «Россия-24».