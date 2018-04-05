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РФ созывает заседание СБ ООН по «делу Скрипаля»
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Рассмотреть письмо Мэй: Россия созывает заседание СБ ООН по «делу Скрипаля» 

РИА Новости
Фото: РИА Новости
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в три часа открытое заседания Совета безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", — обратился Небензя к председателю СБ ООН на заседании в среду.
ОЗХО отклонила
Ранее исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отклонил предложение России, Китая и Ирана по расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Проект Москвы, Пекина и Тегерана предусматривал начало совместного — российско-британского — расследования инцидента. Для утверждения инициативе нужно было набрать две трети голосов членов исполнительного совета, в который входит 41 государство. В итоге за предложение проголосовали шесть стран, против — 15, а еще 17 предпочли воздержаться, три государства вообще не участвовали в голосовании.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, обвинил Россию в попытке скомпрометировать независимое расследование ОЗХО.
"Цель нелепого предложения России в Гааге была ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность", — говорится в заявлении Джонсона, поступившем в РИА Новости.
Американская уверенность
США уверены в выводах британских властей о том, что вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, разработано Россией, заявил РИА новости представитель Госдепа.
"Мы полностью уверены в оценке Великобритании, что в этом нападении было использовано боевое нервно-паралитическое отравляющее вещество, разработанное Россией", — сказал сотрудник госдепа.
Он добавил, что премьер Великобритании Тереза Мэй представила убедительное описание ситуации, из которого можно сделать только два вывода: "либо применение нервно-паралитического отравляющего вещества было намеренной акцией российских властей, либо это стало результатом неспособности России задекларировать свои запасы этого оружия и обеспечить их сохранность".
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.
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