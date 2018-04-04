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Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Путин прокомментировал ситуацию с расследованием дела Скрипаля 

RT на русском 36 минут назад
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с расследованием дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Мы ждём, что здравый смысл в конце в концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время. Это касается не только вот этого дела, покушения на Скрипаля, это касается всех других аспектов международных отношений. Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права, и тогда жизнь в мире, обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой», — сказал Путин, отвечая на вопрос, каких извинений со стороны Великобритании ждут власти.
3 апреля глава лаборатории в «Портон-Дауне» сказал, что специалисты не смогли установить, является ли Россия страной происхождения вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.
>>Предложение РФ по "делу Скрипаля" поддержали 14 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава британского МИД Борис Джонсон должны будут извиниться перед Россией за обвинения в адрес Москвы в связи с отравлением Скрипаля и его дочери.
RT на русском: последние новости
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