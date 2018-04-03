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МИД РФ: Решение открыть Украине дорогу в НАТО стало ударом по безопасности Европы
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МИД РФ: Решение открыть Украине дорогу в НАТО стало ударом по безопасности Европы 

Украина.ру 35 минут назад
Фото: Украина.ру
По словам дипломата, Запад вёл в отношении Украины осознанную политику, которая не могла закончиться ни чем иным, чем она завершилась.
«Я убеждён в том, что ответственность за происходящее лежит на западных державах. Это абсолютно очевидно по Украине. Мы сделали всё для того, чтобы не было кризиса на Украине в том виде, в каком произошёл», — сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай».
Он уточнил, что Москва приложила максимум усилий, чтобы Украину не поставили перед лицом жёсткого вызова. Руководство Европейского союза проигнорировало все призывы к обсуждению совместимости курса на подписание соглашения об ассоциации с обязательствами Украины в рамках режима свободной торговли СНГ.
«2008 год, майский саммит (НАТО — ред.) — это катастрофа для европейской безопасности, когда НАТО приняла решение о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО», — заявил Грушко.
На бухарестском саммите НАТО Киев и Тбилиси должны были получить план действий о членстве, однако, как выяснил WikiLeaks, Германия и Франция выступили против, опасаясь негативной реакции России. В марте 2018 года Альянс признал статус страны-аспиранта для Украины, который означает, что она задекларировала интерес к вступлению в военно-политический блок, но сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО относительно необходимых для этого реформ.
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко убеждён, что страна не сможет стать членом НАТО, поскольку неспособна обеспечить справедливое правосудие, прозрачные выборы, а также противодействовать коррупции.
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