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Грушко: наращивание военного потенциала НАТО у границ России не оправдано
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Грушко: наращивание военного потенциала НАТО у границ России не оправдано 

РИА Новости 39 минут назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Наращивание военного потенциала НАТО у границ России совершенно не оправдано, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Нет, абсолютно не оправдано", — сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что со странами Балтии, которые сегодня занимают самые радикальные позиции, «никогда не было военного измерения». «Теперь, „благодаря“ усилиям НАТО, у нас появилось военное измерение и эти страны стали учитываться и в военном планировании Российской Федерации. Это их выбор», — добавил высокопоставленный российский дипломат.
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