Грушко: наращивание военного потенциала НАТО у границ России не оправдано

"Нет, абсолютно не оправдано", — сказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что со странами Балтии, которые сегодня занимают самые радикальные позиции, «никогда не было военного измерения». «Теперь, „благодаря“ усилиям НАТО, у нас появилось военное измерение и эти страны стали учитываться и в военном планировании Российской Федерации. Это их выбор», — добавил высокопоставленный российский дипломат.