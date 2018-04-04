Украине «перекроют» Керченский пролив

Россия может ответить Украине на захват крымского судна. Об этом РИА Новости сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев.

По словам капитана первого ранга, России необходимо предупредить Украину об имеющихся у нее инструментах противодействия «пиратству со стороны бандеровских властей». Например, власти РФ могут ограничить проход через Керченский пролив украинских кораблей, у которых много проблем с безопасностью.

Ненашев уверен, что Украина нарушает все нормы международного морского права, 10 дней отказывая российским морякам в медпомощи и запрещая им пользоваться средствами связи. Если же не сработают «предупредительные меры», то, полагает он, Россия может «принять меры военного характера».

Накануне источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости , что проблема «государственного пиратства» Украины уже обозначилась и представляет угрозу для российских судов. В связи с этим Черноморский флот России готов обеспечить защиту Азовского моря и северо-восточной части Черного моря за счет своего постоянного присутствия там, в случае получения соответствующего приказа.