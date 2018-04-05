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Россия пока не планирует назначать главу постпредства при НАТО
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Пока вы спали: Россия "беспрецедентно уступила" Турции
Пока вы спали: Россия "беспрецедентно уступила" Турции

Россия пока не планирует назначать главу постпредства при НАТО 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РОССИЯ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ НАЗНАЧАТЬ ГЛАВУ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РФ ПРИ НАТО — ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МИД
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