Министр обороны Китая назвал отношения с Москвой образцовыми 

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства КНР Вэй Фэнхе сошлись во мнении, что отношения между двумя странами являются образцовыми. Об этом китайский министр заявил в ходе Московской конференции по безопасности.
«Вчера мы с господином Шойгу провели переговоры и мы считаем, что наши двусторонние отношения являются образцовыми межгосударственными отношениями», — сказал Фэнхэ.
Переговоры министров двух стран состоялись во вторник в Москве. Визит в Россию стал первой иностранной поездкой для главы китайского военного ведомства после его назначения на должность.