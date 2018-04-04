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Министр обороны Китая назвал отношения с Москвой образцовыми
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Министр обороны Китая назвал отношения с Москвой образцовыми 

Rambler News Service 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства КНР Вэй Фэнхе сошлись во мнении, что отношения между двумя странами являются образцовыми. Об этом китайский министр заявил в ходе Московской конференции по безопасности.
«Вчера мы с господином Шойгу провели переговоры и мы считаем, что наши двусторонние отношения являются образцовыми межгосударственными отношениями», — сказал Фэнхэ.
Переговоры министров двух стран состоялись во вторник в Москве. Визит в Россию стал первой иностранной поездкой для главы китайского военного ведомства после его назначения на должность.
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