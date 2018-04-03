Грушко описал будущее отношений России и Запада с помощью игры

«Поэтому, по большому счету, я уже не говорю про отношения (только) с США , мяч на стороне наших партнеров. Я глубоко убежден, что конечный интерес, особенно интерес европейцев — это признать реалии, признать то, что Европа без России — это не Европа, это может быть Евросоюзом », — заявил Грушко, отвечая на вопрос о будущем отношений России и Запада, передает РИА «Новости»

По мнению замминистра, в отношениях России и США пока неясно, чего хочет добиться Вашингтон.

«Как мне представляется, в отношении наших отношений с США, и не только США, есть большая проблема — каковы намерения наших партнеров. Чего они хотят добиться? Успешные переговоры возможны тогда, когда мы понимаем намерения сторон, тогда можно вести разговор, искать области общих интересов», — добавил Грушко.

Также он отметил, что если у сторон конкурирующие интересы, то надо «договориться о том, как осуществлять эту конкуренцию».

«Мы понимаем, что слабым местом наших отношений с США является отсутствие экономических отношений. Это ненормальная совершенно ситуация, потому что экономическая взаимозависимость — это серьезный баланс межгосударственный», — отметил Грушко.

В качестве примера он привел непростые отношения между США и Китаем . «Там есть вот эта вот связка экономическая, взаимозависимость, которая будет каким-то образом влиять на существо этих отношений», — отметил замминистра.

По его мнению, Россию очень беспокоят шаги США в отношении Москвы, в том числе в киберсфере.

«Конечно, мы изучаем все стратегические документы, которые выпускаются Соединенными Штатами Америки. Они нас очень беспокоят. Нас причислили к числу врагов. США открыто заявляют о том, что будут стремиться к гарантированному превосходству и в военном отношении, и в экономическом отношении. Если в военном отношении, то во всех операционных средах: на земле, на воде, в воздухе, в космосе, в киберпространстве, создаются кибервойска и тому подобное», — подчеркнул Грушко.

Он заметил, что в связи с этим «ситуация очень тревожная на самом деле». «Но вместе с тем у нас есть позитивная программа в отношениях с США. И мы об этом говорим и не устанем повторять», — добавил замглавы МИД.

По словам Грушко, предъявляя претензии России по «делу Скрипаля», Запад должен был понимать, что с Москвой нельзя говорить на языке ультиматумов.

«Был выдвинут ультиматум, на который не предполагалось дать ответ, потому что люди, которые формулировали этот ультиматум, заранее не могли не понимать, что это не тот язык, на котором можно разговаривать», — заявил замминистра.