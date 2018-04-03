В Госдуме предложили ввести санкции против Латвии

Госдума во вторник приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, в котором предлагается ввести против Латвии специальные экономические меры.

Ранее думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками представил проект заявления Госдумы, в котором заявил о недопустимости нарушения права национальных меньшинств в Латвии обучаться на родных языках, в том числе на русском.

По мнению депутатов, действия латвийских властей, нарушающие права и свободы русскоязычных граждан в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении этой прибалтийской страны, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах".

Согласно этому закону, специальные экономические меры могут быть направлены на запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление; изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин; установление ограничений на осуществление туристской деятельности; прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров РФ в области внешнеэкономических связей.

Согласно проекту заявления Госдумы, власти Латвии действуют наперекор взаимному уважению, пониманию и сотрудничеству между всеми людьми, проживающими на территории государства, независимо от их этнической, культурной, языковой принадлежности.

Предлагается направить заявление в правительство России ООН , парламентские ассамблеи ОДКБ и ОБСЕ , генеральному секретарю Совета Европы, а также в парламенты стран Совета Европы и сейм Латвии.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.