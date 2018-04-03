Россию беспокоят шаги США в отношении Москвы, заявил Грушко 

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россию очень беспокоят шаги США, предпринимаемые в отношении Москвы, в том числе в киберсфере, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
"Конечно, мы изучаем все стратегические документы, которые выпускаются Соединенными Штатами Америки. Они нас очень беспокоят. Нас причислили к числу врагов. США открыто заявляют о том, что будут стремиться к гарантированному превосходству и в военном отношении, и в экономическом отношении. Если в военном отношении, то во всех операционных средах: на земле, на воде, в воздухе, в космосе, в киберпространстве, создаются кибервойска и тому подобное", — сказал Грушко на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай».
"Поэтому ситуация очень тревожная на самом деле. Но вместе с тем у нас есть позитивная программа в отношениях с США. И мы об этом говорим и не устанем повторять", — добавил Грушко.
США в декабре опубликовали новую стратегию по национальной безопасности. Основное внимание в документе, как и прежде, уделено России, Китаю, КНДР, Ирану и Ближнему Востоку. Президент США Дональд Трамп объявил, что «Россия и Китай стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству», но США «попробуют выстроить великое партнерство» с этими и другими странами.