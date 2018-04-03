Россию беспокоят шаги США в отношении Москвы, заявил Грушко

"Конечно, мы изучаем все стратегические документы, которые выпускаются Соединенными Штатами Америки. Они нас очень беспокоят. Нас причислили к числу врагов. США открыто заявляют о том, что будут стремиться к гарантированному превосходству и в военном отношении, и в экономическом отношении. Если в военном отношении, то во всех операционных средах: на земле, на воде, в воздухе, в космосе, в киберпространстве, создаются кибервойска и тому подобное", — сказал Грушко на мероприятии дискуссионного клуба «Валдай»

"Поэтому ситуация очень тревожная на самом деле. Но вместе с тем у нас есть позитивная программа в отношениях с США. И мы об этом говорим и не устанем повторять", — добавил Грушко.