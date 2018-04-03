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МИД: Россия не понимает намерений США, что препятствует успешным переговорам
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МИД: Россия не понимает намерений США, что препятствует успешным переговорам 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия до сих пор не понимает намерений Вашингтона в области двусторонних отношений, что препятствует успешным переговорам. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая на сессии «Будущее дипломатии и политической коммуникации» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».
"В наших отношениях с США есть большая проблема: мы не понимаем, каковы намерения наших партнеров, чего они хотят добиться, — сказал дипломат. — Успешные переговоры возможны только тогда, когда мы прямо понимаем намерения сторон. Тогда можно начать вести разговор о том, как совмещать эти цели и намерения".
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