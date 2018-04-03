Имя Тулеева сотрут со зданий Кемерова

Имя Тулеева сотрут со зданий и транспорта Кемерова

Власти Кемеровской области приняли решение удалить с автобусов и маршруток упоминания о бывшем главе региона Амане Тулееве . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник во вторник, 3 апреля.

«После отставки принято решение об удалении упоминания о нем с общественного транспорта. Возможно, что также имя Амана Тулеева уберут и со зданий», — сказал собеседник агентства.

Ранее на муниципальном транспорте Кемерово были размещены баннеры с пожеланиями жителям от имени теперь уже бывшего губернатора.

Кроме того, источник агентства сообщил, что после пожара в «Зимней вишне» было принято негласное решение об удалении всех упоминаний в городе об этом торгово-развлекательном центре.

1 апреля Тулеев направил главе государства заявление об отставке по собственному желанию. После этого он записал видеообращение с извинениями и соболезнованиями в связи с трагедией в кемеровском торговом центре. Президент России Владимир Путин удовлетворил его просьбу. Он назначил временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области замглавы региона Сергея Цивилева

Пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 76 человек.