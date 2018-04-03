Донбасских миротворцев обсудят без России

Украина, Германия и Франция проведут саммит, посвященный вопросу размещения «голубых касок» ООН, и приглашать Россию туда не будут. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации украинского лидера.
Встреча лидеров трех стран должна пройти в мае в немецком Аахене по образцу «нормандской четверки». Источник «Коммерсанта» в российском МИД отметил, что Москва не будет выступать против формата подобных встреч, однако окончательное решение должно быть принято в Совбезе ООН. «Без такого решения миротворцы там не появятся», — подчеркнул собеседник издания.
В чем смысл такого саммита без России? Вот какое мнение высказал председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:
— Позиция России вполне четкая. Если говорить о каком-то сдвиге в Донбассе, на востоке Украины, то это может быть только на основании международных признанных процедур и решение Совета Безопасности о направлении миротворческой миссии. Естественно, в Совете Безопасности никакое решение без одобрения России принято быть не может, поэтому все остальные обсуждения носят консультативный характер. Что касается интересов Украины, я думаю, Украине необходимо сейчас очень остро нам продемонстрировать, что Россия — изгой, что Украина обсуждает важные вопросы с ответственными членами мирового сообщества, а Россия даже уже там и не присутствует. Причем пропагандистски это можно по-разному отыгрывать, вплоть до того, что России устроили обструкцию и так далее. Не удивлюсь, если так будет. Что касается самой встречи без участия России для Германии и Франции, я не уверен, что это имеет какую-то практическую ценность, хотя, если они хотят попытаться послать какой-то сигнал Москве, что, мол, украинский вопрос может быть решен без нее, вполне возможно, но все равно ничего не получится из этого. Я не уверен, что это состоится, если Россия не будет участвовать, потому что это чистая потеря времени.
— Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял в марте, что выставлять проект миротворцев на рассмотрение членов Совбеза Украина пока не будет, потому что будет пытаться манипулировать. Как можно рассматривать это заявление? Означает ли это, что идет некий процесс поиска консенсуса?
— Нет, никакого поиска консенсуса не идет. Чем больше Климкин говорит о том, что Россию вот-вот дожмут, тем меньше вероятность, что это случится. Во-вторых, мне вообще кажется, что сейчас не самое удачное время для поиска консенсуса: когда западные страны, максимально сжав волю в кулак, консолидировались, чтобы продемонстрировать России свое недовольство, я не очень понимаю, какой смысл Москве идти на какие-то уступки. Что это даст? В этой ситуации логично, как российская сторона сказала: пожалуйста, проводите любые саммиты, можете делать все что угодно. Без нас вы все равно не обойдетесь, а участвовать в каких-то форматах, которые нас заведомо не устраивают, мы не будем, потому что это бессмысленно.
Предполагается, что саммит пройдет на полях церемонии вручения Международной премии имени Карла Великого. Порошенко, кстати, не в первый раз отправляется в Аахен поздравить лауреатов этой премии и встретиться с европейскими лидерами. В этом году премию имени Карла Великого «За вклад в объединение Европы» получит президент Франции Эммануэль Макрон.