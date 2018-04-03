Грушко назвал фейком презентацию по «делу Скрипаля»

Грушко назвал презентацию Британии по «делу Скрипаля» фейком

Слайды, которые посольство Великобритании России обнародовало по "делу Скрипаля", — это один большой фейк, который направлен на то, чтобы не допустить нормализации отношений с Москвой , заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

"Мне представляется, что те шесть знаменитых слайдов, которые были выпущены посольством Великобритании, свидетельствуют об очень печальном положении, поскольку все, что там написано, представляет собой абсолютную неправду, один большой фейк, и на самом деле предназначен лишь для одного — не допустить нормализации отношений с Россией, не допустить по большому счету восстановления нормального, прагматичного сотрудничества в сфере общих интересов, не допустить осуществления проекта большой Европы", — сказал Грушко на мероприятии дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, Запад в последние годы сформировал в отношении России нарратив, который не имеет ничего общего с действительностью.

Ранее издание "Коммерсант" опубликовало презентацию, которая, по его данным, была показана послом Великобритании, а потом роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов. Газета пишет, что презентация состояла из шести слайдов, первый из которых титульный с заглавием "Инцидент в Солсбери". Газета пишет, что презентация практически не сообщает новой информации по "делу Скрипаля", отмечая лишь одно отличие — "переквалификация статуса Москвы из "с высокой долей вероятности" виновной стороны на виновную "без малейшего сомнения".