МИД: использование терроризма неприемлимо

МИД назвал неприемлемым использование терроризма в политических целях

Олег Сыромолотов. Использование террористов и экстремистов в политических целях, для вмешательства в дела других стран неприемлемо, заявил замглавы МИД РФ

"Совершенно неприемлема готовность целого ряда государств, вопреки очевидному велению времени, продолжать использовать террористические и экстремистские группировки, причём самые опасные из них, в политических целях, как инструмент вмешательства во внутренние дела других стран, для системного разжигания радикальных настроений, дестабилизации и подрыва деятельности госинститутов", — заявил Сыромолотов во вторник, выступая на международной научно-практической конференции "Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму".

По его словам, именно в этой "в корне ошибочной политике потакания террористам и экстремистам в значительной мере лежат причины нынешнего хаоса на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки".

"Но этот факт почему-то игнорируется, в том числе и в ключевых документах концепции противодействия насильственному экстремизму", — добавил Сыромолотов.

Сыромолотов отметил, что РФ "никак не устраивает упрямо продвигаемая на международной арене западная концепция предупреждения насильственного экстремизма".