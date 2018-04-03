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МИД: использование терроризма неприемлимо
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МИД назвал неприемлемым использование терроризма в политических целях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Использование террористов и экстремистов в политических целях, для вмешательства в дела других стран неприемлемо, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Совершенно неприемлема готовность целого ряда государств, вопреки очевидному велению времени, продолжать использовать террористические и экстремистские группировки, причём самые опасные из них, в политических целях, как инструмент вмешательства во внутренние дела других стран, для системного разжигания радикальных настроений, дестабилизации и подрыва деятельности госинститутов", — заявил Сыромолотов во вторник, выступая на международной научно-практической конференции "Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму".
По его словам, именно в этой "в корне ошибочной политике потакания террористам и экстремистам в значительной мере лежат причины нынешнего хаоса на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки".
"Но этот факт почему-то игнорируется, в том числе и в ключевых документах концепции противодействия насильственному экстремизму", — добавил Сыромолотов.
Сыромолотов отметил, что РФ "никак не устраивает упрямо продвигаемая на международной арене западная концепция предупреждения насильственного экстремизма".
"В ряде сценариев эта концепция допускает произвольное иностранное вмешательство во внутренние дела суверенных государств и ложно утверждает, например, что действия террористов и экстремистов якобы порождаются в основном репрессиями авторитарных режимов. Последнее, по сути, тождественно оправданию терроризма и экстремизма", — заключил замминистра.
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