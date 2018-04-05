Высылаемые американские дипломаты покинули посольство в Москве

Информагентство отмечает, около 4:00 по местному времени на территорию диппредставительства начали заезжать автобусы. Спустя три часа колонна с дипломатами покинула посольство.

Напомним, что высылка американских дипломатов из России стала ответным шагом Москвы на недружественные действия Вашингтона в связи с так называемым делом отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Инцидент послужил поводом к высылке из США 60 российских дипломатов и закрытию генконсульства РФ в Сиэтле.

В ответ на это 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о зеркальных мерах. По его словам, 58 сотрудникам американского посольства в Москве, а также двум представителям генконсульства США в Екатеринбурге предписано покинуть территорию РФ до пятого апреля. Россия также приняла решении о закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге

"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены «persona non grata» за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, — заявили в МИД РФ . — Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до пятого апреля 2018 года".

На Смоленскую площадь 29 марта был вызван американский посол Джон Хантсман . Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков передал главе американской дипмиссии ноту протеста.

Хантсману было разъяснено, что «в случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США, будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России». Американской стороне также предложили «прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений».