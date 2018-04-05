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Высылаемые американские дипломаты покинули посольство в Москве
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Высылаемые американские дипломаты покинули посольство в Москве 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Информагентство отмечает, около 4:00 по местному времени на территорию диппредставительства начали заезжать автобусы. Спустя три часа колонна с дипломатами покинула посольство.
Напомним, что высылка американских дипломатов из России стала ответным шагом Москвы на недружественные действия Вашингтона в связи с так называемым делом отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Инцидент послужил поводом к высылке из США 60 российских дипломатов и закрытию генконсульства РФ в Сиэтле.
В ответ на это 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о зеркальных мерах. По его словам, 58 сотрудникам американского посольства в Москве, а также двум представителям генконсульства США в Екатеринбурге предписано покинуть территорию РФ до пятого апреля. Россия также приняла решении о закрытии генерального консульства США в Санкт-Петербурге.
"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены «persona non grata» за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, — заявили в МИД РФ. — Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до пятого апреля 2018 года".
На Смоленскую площадь 29 марта был вызван американский посол Джон Хантсман. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков передал главе американской дипмиссии ноту протеста.
Хантсману было разъяснено, что «в случае продолжения враждебных акций против российских дипломатических и консульских учреждений в США, будут предприняты дополнительные меры в отношении персонала и объектов посольства и генеральных консульств США в России». Американской стороне также предложили «прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений».
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