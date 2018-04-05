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Американские дипломаты покидают посольство в Москве: видео
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Американские дипломаты покидают посольство в Москве: видео 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Сотрудники американской дипмиссии покинули свое бывшее место работы в Москве на нескольких автомобилях и автобусах.
Американские дипломаты и члены их семей покинули посольство в Москве. Это случилось после того, как Россия постановила выслать их в качестве зеркальных ответных мер на высылку российских дипломатов.
На приведенных кадрах видно, как обитатели американского посольства собираются в путь. Несколько автомобилей и автобусов, заполненных людьми с вещами, покинули здание.
Ранее США выслали из страны 60 российских дипломатов, чтобы выразить поддержку Великобритании в «деле Скрипаля», в котором Королевство бездоказательно обвинило Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Кроме того, Штаты закрыли консульство в Сиэтле.
Ответные меры России последовали незамедлительно. РФ объявила о зеркальной высылке американских дипломатов из страны, а также о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге. После этого Штаты предложили России прислать замену высланным дипломатам.
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