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Россия не собирается прерывать работу с ЕС по антитеррору из-за дела Скрипаля
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Россия не собирается прерывать работу с ЕС по антитеррору из-за дела Скрипаля 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что прерывать сотрудничество между Россией и Евросоюзом по контртерроризму из-за дела Скрипаля никто не собирается, передает РИА «Новости».
"На атмосферу влияет, конечно. Но сотрудничество прерывать никто пока не собирается. И по Сирии в том числе идет сотрудничество, и с США по Сирии по военной линии. Но атмосфера осложняется, причем очень здорово, она не добавляет, скажем так, положительных эмоций", — сказал Сыромолотов.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Запад готов вести диалог с Россией.
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