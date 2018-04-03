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Минпромторг: Россия серьезно ответит на пошлины США
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Минпромторг: Россия серьезно ответит на пошлины США 

Газета.Ru 27 минут назад
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что ответ России на введение США пошлин на сталь и алюминий должен быть «серьезным». Об этом сообщает RNS.
"Когда будет решение, мы сообщим, если будет принято решение. Здесь вопрос не только о введении ответных пошлин — необязательно, что мы будем вводить ответные (пошлины — "Газета.Ru"), особенно, если они будут ничтожными. Это должен быть серьезный ответ", — сказал Евтухов.
Ранее сообщалось, что Китай ввел ответные пошлины в отношении США.
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