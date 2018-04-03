Путин назвал прошедшие выборы самыми прозрачными

Путин назвал прошедшие президентские выборы самыми прозрачными в истории России

«По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — сказал Путин.

Памфилова отметила, что ЦИК сделал отчёт о выборах, в котором содержится вся статистика.

«Мы поставили, вообще предложили и продумали многослойную систему фильтров, чтобы предотвращать, не допускать всякого рода нарушения. Это дало свои результаты. Поэтому действительно полагаю, что и выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет», — подчеркнула глава ЦИК.

Ранее глава ЦИК вручила Путину удостоверение президента России.