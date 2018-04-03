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Путин назвал прошедшие выборы самыми прозрачными
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Путин назвал прошедшие президентские выборы самыми прозрачными в истории России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой отметил высокий уровень проведения президентских выборов, состоявшихся 18 марта. Глава государства также назвал их самыми прозрачными в истории страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — сказал Путин.
Памфилова отметила, что ЦИК сделал отчёт о выборах, в котором содержится вся статистика.
«Мы поставили, вообще предложили и продумали многослойную систему фильтров, чтобы предотвращать, не допускать всякого рода нарушения. Это дало свои результаты. Поэтому действительно полагаю, что и выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет», — подчеркнула глава ЦИК.
Ранее глава ЦИК вручила Путину удостоверение президента России.
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