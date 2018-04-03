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Путин назвал мартовские выборы самыми прозрачными в истории
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Путин назвал мартовские выборы самыми прозрачными в истории 

Мир24 1 час назад
Выборы президента, состоявшиеся в марте этого года, были самыми прозрачными и чистыми в истории России, заявил действующий глава государства Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
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