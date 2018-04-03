Ещё
Приднестровье рассчитывает на поддержку РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приднестровье рассчитывает на поддержку России в диалоге с Молдавией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: официальный сайт Президента ПМР
Непризнанное Приднестровье рассчитывает на поддержку России в диалоге с Молдавией, заявил на встрече в Совете Федерации лидер ПМР Вадим Красносельский.
По его словам, самый сложный вопрос — сесть за стол переговоров и найти взаимопонимание. Как указал Красносельский, Приднестровье имеет исключительно оборонительную доктрину, и в Тирасполе настроены на развитие нормальных доверительных отношений как с Молдавией, так и с Украиной.
"По-другому в наших условиях невозможно и катастрофично. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на поддержку российской стороной и, конечно, Советом Федерации и Госдумой", — сказал Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Ранее во вторник Красносельский заявил, что Тирасполь поддерживает идею провести переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в Риме в мае.
РИА Новости: последние новости
Ушаков прокомментировал данные о саммите в "нормандском формате" без России Посольство России потребовало у Литвы объяснить причины высылки дипломатов В Госдуме предложили ввести санкции против Латвии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность123
Стало известно о тайном счете Скрипалей112
Киевский прокурор появился на телевидении голым89
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя152
Семью Нетребко выгнали из театра36
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение