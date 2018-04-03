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В Кремле не слышали о планах провести саммит по Донбассу без участия России
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В Кремле не слышали о планах провести саммит по Донбассу без участия России 

Говорит Москва 1 час назад
Саммит, как сообщалось, будет касаться размещения в Донбассе миротворцев ООН.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что ничего не слышал об этой инициативе, а видел лишь сообщения в средствах массовой информации.
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