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В Кремле не слышали о планах провести саммит по Донбассу без участия России
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В Кремле не слышали о планах провести саммит по Донбассу без участия России
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
Саммит, как сообщалось, будет касаться размещения в Донбассе миротворцев
ООН
.
Помощник президента России
Юрий Ушаков
заявил, что ничего не слышал об этой инициативе, а видел лишь сообщения в средствах массовой информации.
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