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В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины
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В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины о ситуации на Украине.
"Я об этом не слышал ничего, только видел сообщения", — заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя соответствующие сообщения СМИ.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что в мае в Ахене, городе на западе Германии, может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН.
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