В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ

Ушаков прокомментировал данные о саммите в «нормандском формате» без России

Украина, ФРГ, В Кремле знают о якобы готовящемся в мае саммите в "нормандском формате" ( РФ Франция ) без России только из сообщений СМИ, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков

"Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения", — сказал Ушаков в ответ

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что в мае в немецком городе Ахене может состояться саммит ФРГ, Франции и Украины по размещению в Донбассе миротворцев ООН

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.