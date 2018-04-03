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В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ
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Ушаков прокомментировал данные о саммите в «нормандском формате» без России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле знают о якобы готовящемся в мае саммите в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) без России только из сообщений СМИ, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я об этом не слышал ничего. Только видел сообщения", — сказал Ушаков в ответ
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что в мае в немецком городе Ахене может состояться саммит ФРГ, Франции и Украины по размещению в Донбассе миротворцев ООН.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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