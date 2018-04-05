США введут санкции против российских олигархов

Вашингтон до конца недели введет санкции в отношении ряда российских бизнесменов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее 5 апреля сообщалось, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» допросила минимум двух российских олигархов — им задавали вопросы касательно возможного финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа . Имена бизнесменов не раскрываются.