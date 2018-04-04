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Китай опубликует список ответных мер на торговую политику США
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Китай опубликует список ответных мер на торговую политику США 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Китая намерены «очень скоро» опубликовать собственный список возможных мер, которые могут быть реализованы в ответ на введение США новых пошлин в отношении китайских товаров. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"У США есть свой список, у Китая есть свой список. Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше", — сказал он.
На вопрос о том, когда Китай объявит о новых ответных мерах в отношении США, дипломат отметил, что это произойдет в ближайшем будущем. «Очень скоро», — сказал он.
ТАСС: последние новости
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