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Болгария может изменить решение по российским дипломатам
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Болгария может изменить решение по российским дипломатам 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Глава болгарского Министерства иностранных дел Екатерина Захариева заявила в интервью каналу bTV, что страна может пересмотреть решение о невысылке российских дипломатов.
По ее словам, данное решение Болгарии было независимым, принято не под давлением и может быть изменено «по мере развития ситуации» и дальнейших обсуждений.
Ранее Болгария отказалась выразить солидарность с мерами Великобритании и ряда других стран против России по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля и выслать из страны дипломатов РФ. Тем не менее болгарские власти отозвали своего посла в России для консультаций.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.
10 дней спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери, а также в создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправлять ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменить приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Позже к мерам Британии присоединились несколько десятков стран Запада.
 Ещё 89 источников 
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