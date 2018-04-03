Кисляк оценил вероятность войны между РФ и США

Кисляк оценил вероятность военного конфликта между Россией и США

«Политики, которых приглашают сейчас работать в Белом доме, имеют примерно одно и то же направление мысли. Это наиболее консервативные, жесткие люди, которые намерены «возрождать величие Америки», а по сути — добиваться возврата к ситуации безраздельного доминирования своей страны. (…) Посмотрим, как будет работать Джон Болтон», — заявил дипломат в интервью российским СМИ.

В то же время Кисляк выразил надежду, что прямого военного столкновения между Россией и США не будет, передает РИА «Новости»

«Не думаю, что при всей своей взвинченности представители американского политического бомонда потеряют рассудок полностью. Столкновение с нами — это неизбежный конфликт, который может уничтожить всех. И в этом горькая суть ядерного сдерживания», — сказал дипломат в интервью российским СМИ.

Кисляк подчеркнул, что у России достаточно потенциала, чтобы обеспечить «такое сдерживание на должном уровне». «Но напряженных ситуаций может быть много», — добавил он.