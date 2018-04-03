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Кисляк оценил вероятность войны между РФ и США
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Кисляк оценил вероятность военного конфликта между Россией и США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
Бывший посол в Вашингтоне, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Сергей Кисляк оценил вероятность прямого военного столкновения между Россией и США.
«Политики, которых приглашают сейчас работать в Белом доме, имеют примерно одно и то же направление мысли. Это наиболее консервативные, жесткие люди, которые намерены «возрождать величие Америки», а по сути — добиваться возврата к ситуации безраздельного доминирования своей страны. (…) Посмотрим, как будет работать Джон Болтон», — заявил дипломат в интервью российским СМИ.
В то же время Кисляк выразил надежду, что прямого военного столкновения между Россией и США не будет, передает РИА «Новости».
«Не думаю, что при всей своей взвинченности представители американского политического бомонда потеряют рассудок полностью. Столкновение с нами — это неизбежный конфликт, который может уничтожить всех. И в этом горькая суть ядерного сдерживания», — сказал дипломат в интервью российским СМИ.
Кисляк подчеркнул, что у России достаточно потенциала, чтобы обеспечить «такое сдерживание на должном уровне». «Но напряженных ситуаций может быть много», — добавил он.
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о назначении бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона на должность помощника главы Белого дома по национальной безопасности, которое бывший сотрудник администрации Джорджа Буша-младшего назвал приглашением к ядерной войне.
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