Экс-посол Кисляк надеется, что военного столкновения между Россией и США не будет

«Надеюсь, что нет. Не думаю, что при всей своей взвинченности представители американского политического бомонда потеряют рассудок полностью. Столкновение с нами — это неизбежный конфликт, который может уничтожить всех. И в этом горькая суть ядерного сдерживания».

Кисляк подчеркнул, что у России достаточно потенциала, чтобы обеспечить «такое сдерживание на должном уровне». «Но напряженных ситуаций может быть много», — добавил он.