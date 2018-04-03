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Экс-посол Кисляк надеется, что военного столкновения между Россией и США не будет
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Экс-посол Кисляк надеется, что военного столкновения между Россией и США не будет 

BFM.RU 35 минут назад
Бывший посол России в США, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Сергей Кисляк выразил надежду, что прямого военного столкновения между Россией и США не будет и подчеркнул, что такой конфликт «может уничтожить всех», сказал он в интервью «Ъ».
«Надеюсь, что нет. Не думаю, что при всей своей взвинченности представители американского политического бомонда потеряют рассудок полностью. Столкновение с нами — это неизбежный конфликт, который может уничтожить всех. И в этом горькая суть ядерного сдерживания».
Кисляк подчеркнул, что у России достаточно потенциала, чтобы обеспечить «такое сдерживание на должном уровне». «Но напряженных ситуаций может быть много», — добавил он.
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