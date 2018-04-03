Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев

Захваченные крымские рыбаки отказались признавать себя украинцами

Капитан захваченного украинскими пограничниками судна «Норд», принадлежащего крымскому рыбколхозу, Владимир Горбина рассказал, что российские моряки отказались признавать себя украинцами, даже в обмен на освобождение.

Он рассказал, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России . При этом представители погранслужбы Украины предлагали задержанным передать через родственников их старые украинские паспорта, обещая взамен морякам свободу.

«Все члены команды отказались», — сообщил капитан российского судна в интервью RT.

«Они (представители погранслужбы) говорили, что если мы признаем себя гражданами Украины, то вопрос быстро решится и нас отпустят. Отказ от российского гражданства при этом писать не просили», — уточнил Горбина.

По его словам, представители Украины ссылаются на недавно принятый закон, согласно которому Киев считает недействительными выданные в Крыму документы.

«Помимо паспортов, недействительными признаны и все судовые документы. Только что российский флаг спустить не приказали — он до сих пор поднят», — сказал капитан судна.

Ранее пресс-секретарь судовладельца Анна Шевелева сообщила, что у экипажа арестованного на Украине судна «Норд» отобрали российские паспорта. Адвокаты моряков заявили, что задержанных вынуждают признать себя гражданами Украины.

Напомним, судно с 10 моряками на борту было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море, после чего было транспортировано в Бердянск