Ещё
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захваченные крымские рыбаки отказались признавать себя украинцами 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Капитан захваченного украинскими пограничниками судна «Норд», принадлежащего крымскому рыбколхозу, Владимир Горбина рассказал, что российские моряки отказались признавать себя украинцами, даже в обмен на освобождение.
Он рассказал, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России. При этом представители погранслужбы Украины предлагали задержанным передать через родственников их старые украинские паспорта, обещая взамен морякам свободу.
«Все члены команды отказались», — сообщил капитан российского судна в интервью RT.
«Они (представители погранслужбы) говорили, что если мы признаем себя гражданами Украины, то вопрос быстро решится и нас отпустят. Отказ от российского гражданства при этом писать не просили», — уточнил Горбина.
По его словам, представители Украины ссылаются на недавно принятый закон, согласно которому Киев считает недействительными выданные в Крыму документы.
«Помимо паспортов, недействительными признаны и все судовые документы. Только что российский флаг спустить не приказали — он до сих пор поднят», — сказал капитан судна.
Ранее пресс-секретарь судовладельца Анна Шевелева сообщила, что у экипажа арестованного на Украине судна «Норд» отобрали российские паспорта. Адвокаты моряков заявили, что задержанных вынуждают признать себя гражданами Украины.
Напомним, судно с 10 моряками на борту было захвачено украинскими пограничниками в Азовском море, после чего было транспортировано в Бердянск.
МИД России потребовал немедленно освободить членов экипажа «Норда» и само судно.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно, что останется у Тулеева после отставки Песков пояснил свои слова о «деле Слуцкого» Лукашенко оценил потенциал отношений с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе62
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России532
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу359
Минфин РФ старательно залезает в долги7
Савченко обратилась к украинцам из СИЗО3
Видео
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение