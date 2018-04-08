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Путин и Медведев приехали в храм Христа Спасителя
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Путин и Медведев приехали на богослужение в храм Христа Спасителя 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехали на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На праздничном богослужении в храме также присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, другие представители власти, общественные деятели.
Незадолго до полуночи в храм Христа Спасителя был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.
Руководители государства регулярно посещают храмы во время главных церковных праздников.
Президент РФ на Пасху по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.
Единственный раз, когда Путин не посещал на Пасху храм Христа Спасителя, был 15 лет назад — в 2003 году, когда глава государства находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.
Медведев на эти церковные торжества всегда приезжает в главный храм страны.
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