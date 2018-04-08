Путин и Медведев приехали в храм Христа Спасителя

Путин и Медведев приехали на богослужение в храм Христа Спасителя

На праздничном богослужении в храме также присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин , другие представители власти, общественные деятели.

Незадолго до полуночи в храм Христа Спасителя был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь.

Руководители государства регулярно посещают храмы во время главных церковных праздников.

Президент РФ на Пасху по многолетней традиции бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает в церквях за пределами столицы.

Единственный раз, когда Путин не посещал на Пасху храм Христа Спасителя, был 15 лет назад — в 2003 году, когда глава государства находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.

Медведев на эти церковные торжества всегда приезжает в главный храм страны.