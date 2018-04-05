Лавров назвал «дело Скрипаля» неприкрытым глумлением над международным правом

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Россию, в Москве версию Лондона категорически отвергли.

Спустя почти месяц Великобритания официально признала, что у нее нет доказательств причастности России к покушению на Скрипаля.

Накануне Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту с отравлением Скрипаля. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Заседание Совбеза ООН пройдет сегодня, 5 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.