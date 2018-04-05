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Лавров назвал «дело Скрипаля» неприкрытым глумлением
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Лавров назвал «дело Скрипаля» неприкрытым глумлением над международным правом 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Так называемое «дело Скрипаля», направленное против России, является ничем не прикрытым глумлением над международным правом. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.
Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Россию, в Москве версию Лондона категорически отвергли.
Спустя почти месяц Великобритания официально признала, что у нее нет доказательств причастности России к покушению на Скрипаля.
Накануне Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту с отравлением Скрипаля. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
Заседание Совбеза ООН пройдет сегодня, 5 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.
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