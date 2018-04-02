В МИД прокомментировали сообщения о саммите по Донбассу

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что в мае на западе Германии может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН.

"В МИД России о такой встрече пока ничего не знают", — сказал собеседник агентства.