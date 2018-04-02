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Германию покинули четыре российских дипломата
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Германию покинули четыре российских дипломата 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Германию покинули четыре российских дипломата, которых правительство ФРГ выслало из-за инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом информирует посольство России в Германии.
«На выходных они покинули страну», — цитирует посольство ТАСС.
Глава МИД Германии Хайко Маас ранее заявил, что высылку российских дипломатов из стран ЕС можно считать «сигналом единства».
26 марта США и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов со своих территорий в знак солидарности с Британией по делу об инциденте в Солсбери.
Россия в качестве ответных мер высылает дипломатов из 23 стран, включая Германию.
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